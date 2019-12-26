У Німеччині чоловік ледь не помер через білу кров

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Німецькі лікарі провели унікальну процедури аби врятувати життя чоловіку з білою кров’ю. Так, вони скористались методом з 18-19 століття.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Німеччині у чоловіка виявили екстремальну гіпертригліцеридемію. Цезахворювання, яке відзначається високим вмістом жирових молекул тригліцеридів у крові. Так, кров пацієнта навіть поблідніла та стала схожою на молоко.
«Якби ми не почали його лікувати древнім, можна навіть сказати, цілительським методом, він би не вижив», - розповіли лікарі в університетській лікарні Кельна.
Хворому спочатку провели плазмаферез. Це метод, який витягує плазму крові з організму, видаляє надлишки тригліцеридів (або інших токсичних компонентів) і повертає пацієнту чисту, відфільтровану кров. Однак кров 39-річного пацієнта двічі забивала апарат.
«Кров пацієнта була повністю згорнута, його кількість тригліцеридів досягла в 36 разів перевищувала норму….Нам не залишалось нічого робити як скористатись методом з 18-19 століття: кровопускання», - додали лікарі.
У відділенні інтенсивної терапії лікарі в кінцевому підсумку вилучили два літри крові, замінивши її запасом концентратів еритроцитів, свіжозамороженою плазмою та фізіологічним сольовим розчином. І це спрацювало. Рівень тригліцеридів зменшився.
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