У Німеччині чоловік ледь не помер через білу кров

Аня Мартинюк 26 грудня 2019, 13:18

Німецькі лікарі провели унікальну процедури аби врятувати життя чоловіку з білою кров’ю. Так, вони скористались методом з 18-19 століття.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Німеччині у чоловіка виявили екстремальну гіпертригліцеридемію. Цезахворювання, яке відзначається високим вмістом жирових молекул тригліцеридів у крові. Так, кров пацієнта навіть поблідніла та стала схожою на молоко.

«Якби ми не почали його лікувати древнім, можна навіть сказати, цілительським методом, він би не вижив», - розповіли лікарі в університетській лікарні Кельна.

Хворому спочатку провели плазмаферез. Це метод, який витягує плазму крові з організму, видаляє надлишки тригліцеридів (або інших токсичних компонентів) і повертає пацієнту чисту, відфільтровану кров. Однак кров 39-річного пацієнта двічі забивала апарат.

«Кров пацієнта була повністю згорнута, його кількість тригліцеридів досягла в 36 разів перевищувала норму….Нам не залишалось нічого робити як скористатись методом з 18-19 століття: кровопускання», - додали лікарі.

У відділенні інтенсивної терапії лікарі в кінцевому підсумку вилучили два літри крові, замінивши її запасом концентратів еритроцитів, свіжозамороженою плазмою та фізіологічним сольовим розчином. І це спрацювало. Рівень тригліцеридів зменшився.