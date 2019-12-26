Мосійчук розкритикував Вакарчука

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Колишній представник «Радикальної партії» Ігор Мосійчук заявив, що Святослав Вакарчук виявився нікчемним політиком.
Новину передає «Преса України».
Колишній представник команди Олега Ляшка, Ігор Мосійчук вирішив піддати критиці лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука. У телеграм-каналі Мосійчук зазначив, що у політсилі вже немає жодних політичних завдань.
«Цей політичний проєкт подихає і його батьки Пінчук/Сорос, чітко це розуміючи, почали реально розкручувати вже інший проєкт Сенцова», - написав ексрадикал.
Мосійчук особливо наголосив, що Святослав Вакарчук – талановитий співак та нікчемний політик.
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