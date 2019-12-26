Українські захисники зібрали путінським найманцям ялинку (ВІДЕО)

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Українські захисники Донбасу показали незвичну новорічну ялинку, зібрану зі снарядів, які випускають захисники інтересів Путіна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 грудня, стало відомо, що українські захисники, які утримують позиції на Маріупольському напрямку, зібрали незвичну ялинку. Так, присвячена вона ворожим силам. У прес-службі Операції-об’єднаних сил зазначили, що новорічне «дерево» було зібране з ворожих снарядів.
Мова йде про міни, снаряди та гранати, які бойовики використовують для обстрілу українських позицій.
«Це все боєприпаси, заборонені Мінську домовленостями. Щоб їх зібрати, ми витратили всього 20 хвилин. Але, якщо б була поставлена задача побудувати ялинку висотою 10 метрів, ми б витратили на збір залишків ворожих боєприпасів не більше 4-5 годин», - прокоментував подію старший офіцер командування військової частини В'ячеслав.
За його словами, «подарунок» путінським найманцям вони готові передати будь-яким способом на певну ділянку лінії фронту.
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