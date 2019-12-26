Українські захисники зібрали путінським найманцям ялинку (ВІДЕО) 12:19
Зеленський не дав зелене світло російській електроенергії 11:42
Пожежа в Одесі: Серед загиблих виявився директор інституту НАН України 09:51
Business Insider розповів, як правильно заряджати смартфон 09:24
Ріанна розпочала святкування Різдва з демонстрації білизни 08:15
Сарненський рятувальник показав неймовірний «трюк» (ВІДЕО) 07:41
В Україні вперше за 15 років трансплантували серце (ВІДЕО) 07:07
Український поліцейський-зрадник продавав інформацію РФ 13:56
Розенко поцікавився, чому ціни на бензин впали всього на півгривні 13:20
Мессі чи Роналду: Бельгійські вчені визначили кращого футболіста 12:47
Кримські окупанти почали продавати ялинки з Прикарпаття 12:14
Український лідер вирішив заборонити імпорт електроенергії з РФ. Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом «Про ринок електричної енергії». Так, він забороняє імпортувати електроенергію з Росії. На сайті президента уточнюється, що такий крок необхідний для контролю над цінами на електрику. Також зауважено, що наразі на ринку умови недостатньої конкуренції.
«Подібні заходи дозволять ефективно регулювати питання роботи теплоелектроцентралей при новій моделі ринку електроенергії, який діє в країні з липня цього року в рамках імплементації Третього енергопакету Євросоюзу», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у вересні ВРУ скасувала заборону на імпорт російської електроенергії. Зоборона діяла з 2014 року.
12:19: Українські захисники зібрали путінським найманцям ялинку (ВІДЕО)
11:42: Зеленський не дав зелене світло російській електроенергії
10:29: Перший потяг РФ-Крим отримав першу кримінальну справу
09:51: Пожежа в Одесі: Серед загиблих виявився директор інституту НАН України
09:24: Business Insider розповів, як правильно заряджати смартфон
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.