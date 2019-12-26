Зеленський не дав зелене світло російській електроенергії

Аня Мартинюк 26 грудня 2019, 11:42

Український лідер вирішив заборонити імпорт електроенергії з РФ. Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом «Про ринок електричної енергії». Так, він забороняє імпортувати електроенергію з Росії. На сайті президента уточнюється, що такий крок необхідний для контролю над цінами на електрику. Також зауважено, що наразі на ринку умови недостатньої конкуренції.

«Подібні заходи дозволять ефективно регулювати питання роботи теплоелектроцентралей при новій моделі ринку електроенергії, який діє в країні з липня цього року в рамках імплементації Третього енергопакету Євросоюзу», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні ВРУ скасувала заборону на імпорт російської електроенергії. Зоборона діяла з 2014 року.