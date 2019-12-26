Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні вперше за 15 років трансплантували серце (ВІДЕО)
  • НАТО відрепетирує наступ на Росію – ЗМІ
  • Війна з паперовими документами – Міністр порадував українців нововведенням

У селі на Одещині стався потужний вибух

Аня Мартинюк 26 грудня 2019, 11:06
Версія для друку
У селі на Одещині стався потужний вибух

На Одещині відбувся вибух у житловому будинку. З’явилися деталі інциденту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 грудня, стало відомо, що в Одеській області, в селі Світле, стався вибух газового балона. А саме в дачному кооперативі в приватному житловому будинку. На щастя, обійшлось без жертв. Проте постраждали дві людини.

У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій уточнили, що вибух стався у підвальному приміщенні. На місці вибуху трапилась пожежа, рятувальники її ліквідували. 

«В результаті спалаху постраждали чоловік і жінка, яких бригадою швидкої медичної допомоги було доставлено до лікувального закладу», - йдеться у повідомленні. 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції