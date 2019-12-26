У селі на Одещині стався потужний вибух

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На Одещині відбувся вибух у житловому будинку. З’явилися деталі інциденту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 грудня, стало відомо, що в Одеській області, в селі Світле, стався вибух газового балона. А саме в дачному кооперативі в приватному житловому будинку. На щастя, обійшлось без жертв. Проте постраждали дві людини.
У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій уточнили, що вибух стався у підвальному приміщенні. На місці вибуху трапилась пожежа, рятувальники її ліквідували.
«В результаті спалаху постраждали чоловік і жінка, яких бригадою швидкої медичної допомоги було доставлено до лікувального закладу», - йдеться у повідомленні.
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