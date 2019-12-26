Перший потяг РФ-Крим отримав першу кримінальну справу

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Кримським мостом проїхав перший пасажирський потяг й одразу проти нього зареєстрували кримінальну справу.
Новину передає «Преса України».
Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальну справу у зв’язку з прибуттям на анексований півострів першого пасажирського потягу з Росії. У представництві президента України в АРК повідомили, що пасажирський потяг прибув через так званий Кримський міст незаконно.
«25 грудня прокуратура Автономної Республіки Крим зареєструвала кримінальну справу за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом Санкт-Петербург - Сімферополь державного кордону України через Керченський міст», - зазначено у повідомленні.
Дані внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. Тим часом у російській компанії «Гранд Сервіс Експрес», яка займається перевезенням з Росії у Крим, вирішили коментарів з цього приводу не давати.
«У нашій компанії є завдання перевозити пасажирів, і ми її виконуємо», - заявив гендиректор компанії Олександр Ганов.
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