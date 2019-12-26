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Пожежа в Одесі: Серед загиблих виявився директор інституту НАН України

Аня Мартинюк 26 грудня 2019, 09:51
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Пожежа в Одесі: Серед загиблих виявився директор інституту НАН України

Опізнано тіло шістнадцятої жертви пожежі в одеському коледжі. Загиблий – доктор біологічних наук Борис Александров.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 грудня, стало відомо, що 16-ю жертвою пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу став доктор Інституту морської біології НАН України Борис Александров. Його тіло опізнали останнім.

«Прощання з Борисом Георгійовичем відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова», - зазначили журналісти.

Як повідомлялось раніше, пожежа в одеському коледжі спалахнула 4 грудня, а саме на 3 поверсі. 12 грудня була завершена рятувальна операція. На жаль, кількість жертв склала 16 осіб. Ще 31 людина постраждала. 

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