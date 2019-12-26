Українські захисники зібрали путінським найманцям ялинку (ВІДЕО) 12:19
Зеленський не дав зелене світло російській електроенергії 11:42
Пожежа в Одесі: Серед загиблих виявився директор інституту НАН України 09:51
Business Insider розповів, як правильно заряджати смартфон 09:24
Ріанна розпочала святкування Різдва з демонстрації білизни 08:15
Сарненський рятувальник показав неймовірний «трюк» (ВІДЕО) 07:41
В Україні вперше за 15 років трансплантували серце (ВІДЕО) 07:07
Український поліцейський-зрадник продавав інформацію РФ 13:56
Розенко поцікавився, чому ціни на бензин впали всього на півгривні 13:20
Мессі чи Роналду: Бельгійські вчені визначили кращого футболіста 12:47
Кримські окупанти почали продавати ялинки з Прикарпаття 12:14
Опізнано тіло шістнадцятої жертви пожежі в одеському коледжі. Загиблий – доктор біологічних наук Борис Александров.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 грудня, стало відомо, що 16-ю жертвою пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу став доктор Інституту морської біології НАН України Борис Александров. Його тіло опізнали останнім.
«Прощання з Борисом Георгійовичем відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова», - зазначили журналісти.
Як повідомлялось раніше, пожежа в одеському коледжі спалахнула 4 грудня, а саме на 3 поверсі. 12 грудня була завершена рятувальна операція. На жаль, кількість жертв склала 16 осіб. Ще 31 людина постраждала.
12:19: Українські захисники зібрали путінським найманцям ялинку (ВІДЕО)
11:42: Зеленський не дав зелене світло російській електроенергії
10:29: Перший потяг РФ-Крим отримав першу кримінальну справу
09:51: Пожежа в Одесі: Серед загиблих виявився директор інституту НАН України
09:24: Business Insider розповів, як правильно заряджати смартфон
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.