Пожежа в Одесі: Серед загиблих виявився директор інституту НАН України

Аня Мартинюк 26 грудня 2019, 09:51

Опізнано тіло шістнадцятої жертви пожежі в одеському коледжі. Загиблий – доктор біологічних наук Борис Александров.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 грудня, стало відомо, що 16-ю жертвою пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу став доктор Інституту морської біології НАН України Борис Александров. Його тіло опізнали останнім.

«Прощання з Борисом Георгійовичем відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова», - зазначили журналісти.

Як повідомлялось раніше, пожежа в одеському коледжі спалахнула 4 грудня, а саме на 3 поверсі. 12 грудня була завершена рятувальна операція. На жаль, кількість жертв склала 16 осіб. Ще 31 людина постраждала.