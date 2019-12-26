Business Insider розповів, як правильно заряджати смартфон

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На жаль, попри технологічний прогрес гаджети часто виходять з ладу саме через невміння користувачів їх заряджати. Експерт розповів, як не можна поводитись зі смартфоном, який розрядився.
Новину передає «Преса України».
Директор німецької компанії BatterieIngenieure Домінік Шульте дав інтерв’ю виданню Business Insider. За його словами, користувачі смартфонів часто скорочують «життя» батареї, неправильно її заряджаючи.
Для прикладу, якщо не відключати пристрій від електромережі після його повного зарядження, ресурс акумулятора буде зменшуватись.
«Ресурс батареї смартфона скорочується повільніше при рівні заряду в 30-50%. Заряджайте гаджети, наприклад, вранці», - порадив він.
До слова, раніше ряд експертів рекомендували власникам смартфонів не розряджати батарею повністю.
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