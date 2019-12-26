The Week помістив на обкладинку Трампа та Зеленського

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Дональд Трамп, Володимир Зеленський та інші «обличчя 2019 року» потрапили на обкладинку The Week.
Новину передає «Преса України».
На сайті щотижневого британського журналу The Week показали, як виглядатиме святкова обкладинка видання. Так, вона має назву «Обличчя року» й на ній можна побачити лідерів США, України, Росії та інших.
Зокрема, Володимир Зеленський та Дональд Трамп розміщені на передньому плані. Їх карикатуристи зобразили у позі перетягування кожен на свою сторону американської крилатої ракети «Джевелін».
Як відомо, свіжий випуск вийде у продаж завтра, 27 грудня. Нагадаємо також, що раніше США дали добро на продаж Україні комплексів Javelin. Однак користуватися ними заборонили у зв’язку з тим, що американське озброєння може потрапити у руки ворога, найманців Путіна, які орудують на Донбасі.
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