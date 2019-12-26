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31-річна Ріанна показала свою святкову білизну у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Співачка Ріанна представила на своїй сторінці у соцмережі чергове спокусливе фото. На цей раз з нагоди Різдва. Знаменитість вирішила підігріти прихильників фото у нижній білизні. Як відомо, 31-річна музична зірка є дизайнером білизни.
Таким чином вона вирішила показати святковий товар. Мова йде про бікіні червоного кольору з чорним поясом, який доповнює слово «неслухняна».
Позувала знаменитість у ліжку. До слова, з одягу на ній також були рукавички та панчохи.
08:15: Ріанна розпочала святкування Різдва з демонстрації білизни
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