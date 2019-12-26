Ріанна розпочала святкування Різдва з демонстрації білизни

Аня Мартинюк 26 грудня 2019, 08:15

31-річна Ріанна показала свою святкову білизну у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Співачка Ріанна представила на своїй сторінці у соцмережі чергове спокусливе фото. На цей раз з нагоди Різдва. Знаменитість вирішила підігріти прихильників фото у нижній білизні. Як відомо, 31-річна музична зірка є дизайнером білизни.

Таким чином вона вирішила показати святковий товар. Мова йде про бікіні червоного кольору з чорним поясом, який доповнює слово «неслухняна».

Позувала знаменитість у ліжку. До слова, з одягу на ній також були рукавички та панчохи.