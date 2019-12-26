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У Рівному рятувальник показав, з якими труднощами їм доводиться стикатись і як з ними справляються професіонали.
Новину передає «Преса України».
на Facebook-сторінці «Пожежно-рятувальна Сарни» представили відео, на якому заступник начальника пожежно-рятувальної частини у Сарнах Вадим Кузак показав, як рятувальник може пролізти у вузький отвір.
Для прикладу було використано штурмову драбину.
«Зараз у соцмережах не тільки українські, а і закордонні рятувальники таке роблять і викладають відео. Це типу як флешмоб. Я проліз, у Рівному, знаю, двоє колег теж пролізло. Щодо реальних ситуацій, то тиждень тому я, наприклад, залазив на горище через такий невеликий отвір. Сьогодні схожий випадок був, начальник зміни пролазив на горище»,- прокоментував він.
Інтернет-спільнота тим часом висловила свій захват від побаченого.
«Людина! Професіонал! Може навчити молодь! Ось це справжній керівник!» - з’явилось у коментарях.
08:15: Ріанна розпочала святкування Різдва з демонстрації білизни
07:41: Сарненський рятувальник показав неймовірний «трюк» (ВІДЕО)
07:07: В Україні вперше за 15 років трансплантували серце (ВІДЕО)
13:56: Український поліцейський-зрадник продавав інформацію РФ
13:20: Розенко поцікавився, чому ціни на бензин впали всього на півгривні
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12:14: Кримські окупанти почали продавати ялинки з Прикарпаття
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