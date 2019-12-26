Сарненський рятувальник показав неймовірний «трюк» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 26 грудня 2019, 07:41

У Рівному рятувальник показав, з якими труднощами їм доводиться стикатись і як з ними справляються професіонали.

Новину передає «Преса України».

на Facebook-сторінці «Пожежно-рятувальна Сарни» представили відео, на якому заступник начальника пожежно-рятувальної частини у Сарнах Вадим Кузак показав, як рятувальник може пролізти у вузький отвір.

Для прикладу було використано штурмову драбину.

«Зараз у соцмережах не тільки українські, а і закордонні рятувальники таке роблять і викладають відео. Це типу як флешмоб. Я проліз, у Рівному, знаю, двоє колег теж пролізло. Щодо реальних ситуацій, то тиждень тому я, наприклад, залазив на горище через такий невеликий отвір. Сьогодні схожий випадок був, начальник зміни пролазив на горище»,- прокоментував він.

Інтернет-спільнота тим часом висловила свій захват від побаченого.

«Людина! Професіонал! Може навчити молодь! Ось це справжній керівник!» - з’явилось у коментарях.