В Україні вперше за 15 років трансплантували серце (ВІДЕО)

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На Волині українські лікарі провели успішну пересадку серця. Такої операції в країні не робили останні 15 років.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 грудня, стало відомо, що в Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні (ГТМО) провели складну операцію з пересадки серця. Операцію проводили лікарі Інституту Серця на чолі з Борисом Тодуровим.
«Ковельське ГТМО стало першим за останні 20 років в Україні, хто отримав ліцензію по трансплантології і першим за останні 15 років, хто провів трансплантацію серця. ... Трансплантація серця успішно проведено реципієнту з вираженою дилатаційною кардіоміопатією», - відзначили в об’єднанні.
Як відомо, донором був пацієнт, який мав важку відкриту черепно-мозкову травму. У нього констатували смерть мозку.
«Родичі дали згоду на проведення операції вилучення органів померлого для пересадки і цим же врятували здоров'я і життя відразу трьом пацієнтам», - наголосили медики.
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