До Нового року в Україні побільшає мокрого снігу

Аня Мартинюк 26 грудня 2019, 06:34

Синоптик Наталія Діденко розповіла, якими опадами до кінця тижня насолоджуватимуться українці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 грудня, у більшості областей країни пройдуть дощі. На заході країни можна очікувати мокрий сніг при температурі 0+3 градуси та сильний вітер. На півдні – опади малоймовірні, однак буде туман з мрякою.

«Знижений атмосферний тиск, атмосферні фронти циклону, вологість, щільна хмарність, тумани, дощі, мокрий сніг», - додала вона.

Вітер буде дути з північного заходу.

«Температура повітря +3+7 градусів, на Заході подекуди 0+3 градуси, в Криму до +9 градусів. У Києві 26-го грудня пройде дощ, температура повітря коливатиметься в межах +5, +6 градусів», - уточнила Діденко.

За її прогнозом, до кінця тижня похолодає на 2-5 градусів, також побільшає мокрого снігу.

«Проте це лайт-похолодання не перейде у справжні морози, а, навпаки, зміниться на початку нового року черговим потеплінням», - підсумувала вона.