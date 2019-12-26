До Нового року в Україні побільшає мокрого снігу

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Синоптик Наталія Діденко розповіла, якими опадами до кінця тижня насолоджуватимуться українці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 грудня, у більшості областей країни пройдуть дощі. На заході країни можна очікувати мокрий сніг при температурі 0+3 градуси та сильний вітер. На півдні – опади малоймовірні, однак буде туман з мрякою.
«Знижений атмосферний тиск, атмосферні фронти циклону, вологість, щільна хмарність, тумани, дощі, мокрий сніг», - додала вона.
Вітер буде дути з північного заходу.
«Температура повітря +3+7 градусів, на Заході подекуди 0+3 градуси, в Криму до +9 градусів. У Києві 26-го грудня пройде дощ, температура повітря коливатиметься в межах +5, +6 градусів», - уточнила Діденко.
За її прогнозом, до кінця тижня похолодає на 2-5 градусів, також побільшає мокрого снігу.
«Проте це лайт-похолодання не перейде у справжні морози, а, навпаки, зміниться на початку нового року черговим потеплінням», - підсумувала вона.
08:15: Ріанна розпочала святкування Різдва з демонстрації білизни
07:41: Сарненський рятувальник показав неймовірний «трюк» (ВІДЕО)
07:07: В Україні вперше за 15 років трансплантували серце (ВІДЕО)
13:56: Український поліцейський-зрадник продавав інформацію РФ
13:20: Розенко поцікавився, чому ціни на бензин впали всього на півгривні
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