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Український поліцейський-зрадник продавав інформацію РФ

Аня Мартинюк 25 грудня 2019, 13:56
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Український поліцейський-зрадник продавав інформацію РФ

Поліцейського з Харківської області викрили у продажу інформації країні-агресорці. Стало відомо, скільки він встиг заробити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що у столиці України затримали поліцейського з Харківської області. За попередніми даними, він торгував інформацією з обмеженим доступом країні-агресорці Росії.

У прес-службі військової прокуратури зазначили, що правоохоронець нібито отримав грошову винагороду у розмірі 16350 гривень.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочину.

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