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Поліцейського з Харківської області викрили у продажу інформації країні-агресорці. Стало відомо, скільки він встиг заробити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що у столиці України затримали поліцейського з Харківської області. За попередніми даними, він торгував інформацією з обмеженим доступом країні-агресорці Росії.
У прес-службі військової прокуратури зазначили, що правоохоронець нібито отримав грошову винагороду у розмірі 16350 гривень.
Наразі тривають слідчі дії та встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочину.
13:56: Український поліцейський-зрадник продавав інформацію РФ
13:20: Розенко поцікавився, чому ціни на бензин впали всього на півгривні
12:47: Мессі чи Роналду: Бельгійські вчені визначили кращого футболіста
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