Розенко поцікавився, чому ціни на бензин впали всього на півгривні

Аня Мартинюк 25 грудня 2019, 13:20

Павло Розенко поцікавився, чому бензин та дизпаливо в Україні втратили у ціні так мало, хоча є можливість представити українцям дійсно низькі ціни.

Новину передає «Преса України».

23 грудня президент України Володимир Зеленський закликав мережі АЗС знизити ціни на бензин і дизель. В результаті уже на наступний день ціни на паливо на АЗС опустилися на 0,5-1 грн за літр. На подію відреагував колишній віце-прем’єр України Павло Розенко. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив наступне:

«ЗАДАЧКА (з не вищої математики)‼?

ДАНО:

1 літр пального = 1 євро;

1 євро «дешевшає» на 4 гривні;

Після «наради» у Президента України, де він «попросив» знизити ціни на бензин:

1 літр пального «дешевшає» на 50 копійок!

ДВА ЗАПИТАННЯ:

ПЕРШЕ: ТОЧНО «НЕ ЛОХ»??

ДРУГЕ: КОМУ ІЗ УЧАСНИКІВ НАРАДИ У ПРЕЗИДЕНТА «КАПАЄ» 3,5 ГРИВНІ З КОЖНОГО ЛІТРУ БЕНЗИНУ??» - зазначив він.