Розенко поцікавився, чому ціни на бензин впали всього на півгривні

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Павло Розенко поцікавився, чому бензин та дизпаливо в Україні втратили у ціні так мало, хоча є можливість представити українцям дійсно низькі ціни.
Новину передає «Преса України».
23 грудня президент України Володимир Зеленський закликав мережі АЗС знизити ціни на бензин і дизель. В результаті уже на наступний день ціни на паливо на АЗС опустилися на 0,5-1 грн за літр. На подію відреагував колишній віце-прем’єр України Павло Розенко. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив наступне:
«ЗАДАЧКА (з не вищої математики)‼?
ДАНО:
1 літр пального = 1 євро;
1 євро «дешевшає» на 4 гривні;
Після «наради» у Президента України, де він «попросив» знизити ціни на бензин:
1 літр пального «дешевшає» на 50 копійок!
ДВА ЗАПИТАННЯ:
ПЕРШЕ: ТОЧНО «НЕ ЛОХ»??
ДРУГЕ: КОМУ ІЗ УЧАСНИКІВ НАРАДИ У ПРЕЗИДЕНТА «КАПАЄ» 3,5 ГРИВНІ З КОЖНОГО ЛІТРУ БЕНЗИНУ??» - зазначив він.
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