Мессі чи Роналду: Бельгійські вчені визначили кращого футболіста

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Вчені придумали алгоритм для суперкомп’ютера, який визначив, хто найкращий футболіст - Ліонель Мессі чи Кріштіану Роналду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що вчені з Льовенського університету в Бельгії та фахівці SciSports вирішили древню суперечку, хто кращий футболіст – капітан «Барселони» Ліонель Мессі чи нападаючий «Ювентуса» Кріштіану Роналду.
Так, вчені створили спеціальний алгоритм та так званий суперкомп’ютер, який й допоміг отримати відповідь на це запитання. Так, суперкомп’ютер брав до уваги період виступів футболістів в чемпіонаті Іспанії з сезону-2013/14 по 2017/18 року. А саме голи, паси, удари.
Результат виявився наступним, найкращим виявився 32-річний аргентинець Ліонель Мессі, у якого оцінка 1,21. Тим часом у 34-річного португальця 0,61 бала.
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