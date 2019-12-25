Мессі чи Роналду: Бельгійські вчені визначили кращого футболіста

Аня Мартинюк 25 грудня 2019, 12:47

Вчені придумали алгоритм для суперкомп’ютера, який визначив, хто найкращий футболіст - Ліонель Мессі чи Кріштіану Роналду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що вчені з Льовенського університету в Бельгії та фахівці SciSports вирішили древню суперечку, хто кращий футболіст – капітан «Барселони» Ліонель Мессі чи нападаючий «Ювентуса» Кріштіану Роналду.

Так, вчені створили спеціальний алгоритм та так званий суперкомп’ютер, який й допоміг отримати відповідь на це запитання. Так, суперкомп’ютер брав до уваги період виступів футболістів в чемпіонаті Іспанії з сезону-2013/14 по 2017/18 року. А саме голи, паси, удари.

Результат виявився наступним, найкращим виявився 32-річний аргентинець Ліонель Мессі, у якого оцінка 1,21. Тим часом у 34-річного португальця 0,61 бала.