Кримські окупанти почали продавати ялинки з Прикарпаття

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У Криму у помітили новорічні ялинки івано-франківського виробництво. Відомо, що українські святкові дерева також продають у РФ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що на анексованому півострові Крим почали продавати штучні ялинки з Прикарпаття. За даними місцевих ЗМІ, у Сімферополі можна знайти дерева, які були зроблені в Івано-Франківській області.
Так, українські ялинки можна знайти у щонайменше трьох точках.
«Українські ялинки виробляються на приватному підприємстві в Івано-Франківській області. Воно давно їх робить і партіями відправляє в Росію. Ми їх звідти веземо» - розповів продавець ялинок.
Останній також запевнив, що всі ялинки сертифіковані.
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