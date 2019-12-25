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Кримські окупанти почали продавати ялинки з Прикарпаття

Аня Мартинюк 25 грудня 2019, 12:14
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Кримські окупанти почали продавати ялинки з Прикарпаття

У Криму у помітили новорічні ялинки івано-франківського виробництво. Відомо, що українські святкові дерева також продають у РФ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що на анексованому півострові Крим почали продавати штучні ялинки з Прикарпаття. За даними місцевих ЗМІ, у Сімферополі можна знайти дерева, які були зроблені в Івано-Франківській області.

Так, українські ялинки можна знайти у щонайменше трьох точках. 

«Українські ялинки виробляються на приватному підприємстві в Івано-Франківській області. Воно давно їх робить і партіями відправляє в Росію. Ми їх звідти веземо» - розповів продавець ялинок.

Останній також запевнив, що всі ялинки сертифіковані.

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