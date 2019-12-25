НАТО відрепетирує наступ на Росію – ЗМІ

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Німецькі ЗМІ присвятили майбутнім навчанням НАТО статтю. У ній зазначається, що в рамках навчань буде відрепетировано наступ на Росію.
Новину передає «Преса України».
За даними німецького видання Junge Welt, наступного року стартують великі навчання НАТО «Захисник Європи – 2020» і це буде наймасштабніше за останні 25 років перекидання американських військ на європейський континент.
Як зазначається, на початку 2020 року військових перекинуть через Атлантику в Західну Європу, а потім до Польщі і Прибалтики. Автор матеріалу наголосив, що військові НАТО будуть розміщені «якомога ближче до російського кордону».
«Офіційно це вчення військ США, але насправді країни - члени Північноатлантичного альянсу відрепетирують наступ на випадок війни проти Росії», - відзначили у Junge Welt.
Очікується, що під час навчань американці перевірять ефективність логістики по шляху руху військ в Європу.
«Важливу роль в цьому заході зіграє Німеччина», - відзначили ЗМІ.
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