Українцям роз’яснили, як купити стаж для пенсії

Аня Мартинюк 25 грудня 2019, 11:06

Далеко не всі українці розуміють, як законно можна вийти на пенсію і отримувати допомогу від держави. Так, існує два шляхи.

Новину передає «Преса України».

Як відомо, українці, яким не вистачає страхового стажу, можуть його купити. Експерти розповіли, які кроки необхідно виконати потенційним пенсіонерам. Так, визначити період, за який треб сплатити страхові внески, а також час, протягом якого їх сплатять.

Існує два види договору. Перший, коли треба сплатити страхові внески за період до 1 січня 2004 року і другий - за період з 1 січня 2004 року.

«Плата за покупку одного місяця такого страхового стажу - 22 відсотки (ставка єдиного соціального внеску) від мінімальної заробітної плати, яка становить зараз 4173 гривні. Тобто за місяць - 918,06 гривні. Але треба враховувати, що якщо мова йде про сплату за минулий період, до 1 січня 2004 року, то за законом сума подвоюється. Значить, людині доведеться заплатити за кожний відсутній місяць по 1836,12 гривні», - наголосили експерти.