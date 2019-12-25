Напередодні Різдва сутички у Гонконзі відновились

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Активісти Гонконгу знову нагадали про свої права та про те, що частина з них наразі перебуває у в’язниці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що сутички у Гонконзі відновились. Демонстранти зайняли основні дороги та перекрили рух транспорту за межами міського готелю «Півострів». Як зазначають місцеві ЗМІ, протести спалахнули у всьому Гонконгу.
«Хаос охопив місто, коли протестуючі заполонили популярний туристичний район, переповнений покупцями. Деякі з демонстрантів носили шапки Санти та оленячі роги, щоб відзначити різдвяну ніч», - відзначили журналісти.
Поліції довелось задіяти проти активістів сльозогінний газ. Останні намагались сховатись за парасолями.
«Також в офіцерів полетіли банки з содою», - зазначили ЗМІ.
«Хоча це дуже радісна подія (Різдво – ред..)та свято для нас, деякі знаходяться у в'язниці, інші заарештовані, вони не можуть насолоджуватися цим святом. Я думаю, що ми повинні нагадати іншим, що наша боротьба ще не закінчилася, і ми повинні продовжувати боротьбу», - відзначила одна з активісток.
Нагадаємо, протести в Гонконзі тривають уже сьомий місяць. З самого початку поліція заарештувала понад 6000 людей під час акцій, викликаних гнівом багатьох жителів Гонконгу. Люди вважають, що Китай втручається у свободи. Зокрема, влада намагалась просунути законопроект, який дозволяє застосовувати проти ймовірних правопорушників КНР смертну кару.
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