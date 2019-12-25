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Журнал «Фокус» представив список українців, які у 2019 році отримали звання «найвпливовіших».
Новину передає «Преса України».
Український журнал «Фокус» представив щорічний список зі ста найвпливовіших українців. У 2019 році перша сходинка дісталась Володимиру Зеленському, друга його помічнику Андрію Богдану, третя - олігарх Ігорю Коломойському. Наступними в списку також опинились представники президентської команди.
Це Олексій Гончарук, Руслан Рябошапка, Іван Баканов, Дмитро Разумков. За ними слідом стали Арсен Аваков, Рінат Ахметов, Сергій Шефір.
На 45-й сходинці розмістився колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв зайняв 66-ту сходинку. Боксер Олександр Усик на 76-й сходинці.
09:53: Зеленський та Ко опинились на верхівці рейтингу найвпливовіших українців
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