Через Кримський міст пройшов перший потяг (ВІДЕО)

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В анексований Крим прибув перший пасажирський потяг. Так, він пройшов шлях з Санкт-Петербургу до Севастополя.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 грудня, стало відомо, що побудований РФ Кримський міст витримав перший пасажирський потяг №7 «Таврія», який прямував з Санкт-Петербургу до Севастополя. Так, потяг складався з 17 вагонів та міг вміщувати понад півтисячі пасажирів.
Нагадаємо, 23 грудня Володимир Путіна відкрив залізничний рух. Як зазначають російські ЗМІ, залізничні квитки продані на 60 днів вперед.
«У перші дні продажів вони відлітали, як гарячі пиріжки - по три квитки в хвилину», - відзначили контрольовані російські ЗМІ.
Також зазначається, що пасажири перебуватимуть у дорозі 1 день, 15 годин і 35 хвилин.
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