У Бразилії для реклами презервативів використали Путіна

Аня Мартинюк 25 грудня 2019, 08:53

Володимир Путін став антигероєм реклами презервативів. Так, він склав компанію Дональду Трампу та Кім Чен Ину.

Новину передає «Преса України».

Бразильська студія Platinum Studio доповнила серію оригінальних постерів, на яких зображено одіозних світових лідерів. Як відомо, художники малюють політиків всередині презервативів. Також картинку доповнює напис «Деякі люди ніколи не повинні були народитися».

Так, на цей раз у засіб контрацепції «запхали» мініатюрного Володимира Путіна, який стоїть в позі карате. Раніше у рекламі зображали лідерів США та КНДР Дональда - Трампа та Кім Чен Ина.

Варто зазначити, що президента Росії Володимира Путіна часто зображають на карикатурах через його політику.