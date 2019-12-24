У Рівному більше не допустять жодний ЛГБТ-захід

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що рівненські депутати більшістю проголосували за заборону проведення заходів ЛГБТ. Так, відповідне рішення було прийнято на сесії міськради. Свій голос «за» віддали 36 депутатів.
До слова, ініціаторами проекту стали депутати Олег Карпяк та Олександр Чубай.
Також було запропоновано створити спец комісію, яка слідкуватиме за виконанням рішення.
13:47: Податкова реформа – У 2020 році певній категорії українців полегшать життя
13:15: Війна з паперовими документами – Міністр порадував українців нововведенням
12:39: Повільно вбивають – Популярні смартфони виявились найнебезпечнішими
12:06: Перетисли – У російської телеведучої розірвався грудний імплант
11:29: Прорива не буде – В Україні відверто висловились про трансплантологію
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