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У Рівному більше не допустять жодний ЛГБТ-захід

Аня Мартинюк 24 грудня 2019, 14:04
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У Рівному більше не допустять жодний ЛГБТ-захід

Рівняни та гості міста не зможуть влаштувати собі забаву у вигляді параду чи зібрання представників нетрадиційної орієнтації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що рівненські депутати більшістю проголосували за заборону проведення заходів ЛГБТ. Так, відповідне рішення було прийнято на сесії міськради. Свій голос «за» віддали 36 депутатів.

До слова, ініціаторами проекту стали депутати Олег Карпяк та Олександр Чубай.

Також було запропоновано створити спец комісію, яка слідкуватиме за виконанням рішення.

 

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