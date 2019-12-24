Податкова реформа – У 2020 році певній категорії українців полегшать життя

Аня Мартинюк 24 грудня 2019, 13:47

Сергій Варланов заявив, що у наступному році в рамках реформ буде знижене податкове навантаження на українців. Проте не на всіх.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, глава Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив, що в рамках податкової реформи на 2020 рік можуть виграти українці з малими зарплатами. За його словами, податок на фонд оплати праці планують зменшити.

«У рамках оголошеної на наступний рік податкової реформи, ініційованої Урядом і підтриманої Верховною Радою, буде розглядатися питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб. Всі розуміють, що шкала повинна бути диференційована і на найменші зарплати податковий тиск необхідно зменшити», - розповів він.

Верланов також нагадав про людей, які не платять податки.

«І наше завдання - робити так, щоб платили всі, що дозволить знижувати податки», - зауважив він.