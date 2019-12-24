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Війна з паперовими документами – Міністр порадував українців нововведенням

Аня Мартинюк 24 грудня 2019, 13:15
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Війна з паперовими документами – Міністр порадував українців нововведенням

Дмитро Дубілет повідомив про важливе нововведення. За його словами, українці більше не бігатимуть за документами з мокрою печаткою. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, міністр в Кабміні Дмитро Дубілет повідомив, що було проголосовано за запуск сервісу check.gov.ua. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що завдяки сервісу українці зекономлять багато часу.

«За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою», - розповів він.

Дубілет також додав, що замість паперової квитанції українці надаватимуть її код, який перевірять на check.gov.ua.

«До речі, часто у місцях надання послуг знаходяться каси банків з величезними комісіями. Цей сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через ці каси. Таким чином, ви будете заощаджувати не лише час, а й гроші», - наголосив він.

 

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