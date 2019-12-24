Повільно вбивають – Популярні смартфони виявились найнебезпечнішими

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Дослідники в США вкотре забили тривогу через популярні смартфони Samsung та Apple. Так, вкотре було доведено, що пристрої в багато разів перевищують рівні радіочастотного випромінювання.
Новину передає «Преса України».
За даними американських ЗМІ, деякі смартфони гігантів Samsung та Apple можуть серйозно нашкодити здоров'ю людини. Дослідники в Лабораторії Федеральної комісії зі зв'язку США встановили, що деякі моделі не відповідають нормам безпеки в Штатах.
Мова йде про iPhone 7 Plus, iPhone 8 і iPhone XR, Galaxy S8, S9, S10. Для прикладу, iPhone 8 перевищив ліміт у п'ять разів, а Galaxy S8 - в три.
В результаті юридична фірма FeganScott подала до суду на виробників за «загрозу здоров'ю споживачів».
«Іноді рівні радіочастотного випромінювання перевищують федеральну межу на 500%. Власники смартфонів по всій країні мають право знати, що рівні радіочастотного випромінювання від смартфонів при дотику зі шкірою або при близькому контакті з тілом можуть бути небезпечними», - наголосили в FeganScott.
Раніше ряд експертів попереджали, що радіовипромінювання – це тихий вбивця, який веде до тяжких захворювань, таких як рак.
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