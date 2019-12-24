Повільно вбивають – Популярні смартфони виявились найнебезпечнішими

Аня Мартинюк 24 грудня 2019, 12:39

Дослідники в США вкотре забили тривогу через популярні смартфони Samsung та Apple. Так, вкотре було доведено, що пристрої в багато разів перевищують рівні радіочастотного випромінювання.

Новину передає «Преса України».

За даними американських ЗМІ, деякі смартфони гігантів Samsung та Apple можуть серйозно нашкодити здоров'ю людини. Дослідники в Лабораторії Федеральної комісії зі зв'язку США встановили, що деякі моделі не відповідають нормам безпеки в Штатах.

Мова йде про iPhone 7 Plus, iPhone 8 і iPhone XR, Galaxy S8, S9, S10. Для прикладу, iPhone 8 перевищив ліміт у п'ять разів, а Galaxy S8 - в три.

В результаті юридична фірма FeganScott подала до суду на виробників за «загрозу здоров'ю споживачів».

«Іноді рівні радіочастотного випромінювання перевищують федеральну межу на 500%. Власники смартфонів по всій країні мають право знати, що рівні радіочастотного випромінювання від смартфонів при дотику зі шкірою або при близькому контакті з тілом можуть бути небезпечними», - наголосили в FeganScott.

Раніше ряд експертів попереджали, що радіовипромінювання – це тихий вбивця, який веде до тяжких захворювань, таких як рак.