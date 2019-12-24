Перетисли – У російської телеведучої розірвався грудний імплант

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Лера Кудрявцева пережила складну операцію. Як виявилось, її несправжні груди почали протікати.
Новину передає «Преса України».
Відома російська телеведуча Лера Кудрявцева оприлюднила у соцмережі відверте повідомлення. 48-річна знаменитість написала, що пережила операцію з видалення грудних імпантів. За її словами, причиною стало розірвання одного з них. Так, впродовж 5-6 років він протікав «куди тільки можна було затекти».
Телеведуча також закликала жінок думати, перед тим як наважуватися на момопластику.
«Але якщо мій пост вбереже хоч кілька дівчат від установки імплантів, значить, все не дарма», - написала вона.
Також зазначається, що вона збільшила груди у віці 33 років у Санкт-Петербурзі. А саме в клініці МакГан. За словами Кудрявцевої, тоді лікар запевняв, що груди можна хоч танком тиснути і давав їй довічну гарантію.
«Тоді не було ніякої інформації і ми ще були піддослідні кролики», - наголосила вона.
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