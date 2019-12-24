Прорива не буде – В Україні відверто висловились про трансплантологію

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Стало відомо, що думають про вітчизняну трансплантологію глава Національної медичної палати та глава громадської організації «Національний рух за трансплантацію».
Новину передає «Преса України».
Глава Національної медичної палати Сергій Кравченко заявив, що прориву у вітчизняній трансплантології не варто очікувати, які б закони не приймались.
«Закон прийняли, щоб пересадки органів з наступного року взагалі не зупинилися. По-суті, колапс в галузі просто відстрочили ще на рік», - розповів він.
Попри новий закон про трансплантацію органів, у лікарнях все ще немає необхідного устаткування, трансплантація органів не може проводитися оперативно. Зокрема, доставка органів пацієнту. Про це зазначив глава громадської організації «Національний рух за трансплантацію» Юрій Андрєєв.
Нагадаємо, новий законопроект №2457 має вирішити проблему блокування всіх пересадок органів з 2020 року.
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