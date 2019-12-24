Де Славко Вакарчук? – Співає на корпоративі в Мінську

Аня Мартинюк 24 грудня 2019, 10:54

У партії «Голос» підтвердили, що лідер політсили продовжує поєднувати виступи і роботу в ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що лідер фракції «Голос» Святослав Вакарчук встиг мотнутись у Мінськ для виступу на корпоративі. Політик-співак не приховує своєї творчої діяльності. Про те, що він розважав публіку у Білорусі, розповіли у прес-службі «Голосу».

Відомо, що Святослав Вакарчук попрацював на новорічному заході ІТ-компанії 21 грудня.

«Для наших «відданих шанувальників» із анонімних телеграм-фан-клубів лідера партії «Голос» відкриваємо рубрику «Де Вакарчук?» Сьогодні наші «віддані прихильники» з посиланням на анонімний телеграм-канал кажуть, що Святослав Вакарчук у суботу мав у Мінську концерт. Так, у суботу, 21 грудня, «Океан Ельзи» справді виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії», - йдеться у повідомленні.