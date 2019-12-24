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У партії «Голос» підтвердили, що лідер політсили продовжує поєднувати виступи і роботу в ВРУ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 грудня, стало відомо, що лідер фракції «Голос» Святослав Вакарчук встиг мотнутись у Мінськ для виступу на корпоративі. Політик-співак не приховує своєї творчої діяльності. Про те, що він розважав публіку у Білорусі, розповіли у прес-службі «Голосу».
Відомо, що Святослав Вакарчук попрацював на новорічному заході ІТ-компанії 21 грудня.
«Для наших «відданих шанувальників» із анонімних телеграм-фан-клубів лідера партії «Голос» відкриваємо рубрику «Де Вакарчук?» Сьогодні наші «віддані прихильники» з посиланням на анонімний телеграм-канал кажуть, що Святослав Вакарчук у суботу мав у Мінську концерт. Так, у суботу, 21 грудня, «Океан Ельзи» справді виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії», - йдеться у повідомленні.
13:47: Податкова реформа – У 2020 році певній категорії українців полегшать життя
13:15: Війна з паперовими документами – Міністр порадував українців нововведенням
12:39: Повільно вбивають – Популярні смартфони виявились найнебезпечнішими
12:06: Перетисли – У російської телеведучої розірвався грудний імплант
11:29: Прорива не буде – В Україні відверто висловились про трансплантологію
10:54: Де Славко Вакарчук? – Співає на корпоративі в Мінську
10:14: Зібрання мавпочок – Українські контрольовані журналісти зганьбились у суді над Антоненком (ВІДЕО)
09:38: Роздвоєння особистості Гончарука – прислужував Порошенку та Гройсману (ВІДЕО)
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