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Зібрання мавпочок – Українські контрольовані журналісти зганьбились у суді над Антоненком (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 24 грудня 2019, 10:14
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Зібрання мавпочок – Українські контрольовані журналісти зганьбились у суді над Антоненком (ВІДЕО)

Журналіст та блогер Анатолій Шарій розібрав відео, на якому показано натуру проплачених українських журналістів.

Новину передає «Преса України».

Український журналіст Анатолій Шарій показав відео, на якому видно зібрання журналістів, які бажають бути присутніми на засіданні суду щодо підозрюваного в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Мова йде про Андрія Антоненка.

Так, Шарій вирішив показати, як ставились до його журналістів представники інших телеканалів. Мова йде про журналістів, які захищають інтереси Петра Порошенка та інших олігархів.

Зокрема, люди, які називають себе журналістами, дозволили собі образи, погрози про потрапляння у базу «Миротворця». Також представники ЗМІ вирішили пофотогарфувати журналістку Шарія.

Знайшлись й такі, які закликали її не пускати на засідання суду.

«Звідки вилізло це бидло? Ну ось звідки? З яких боліт ??? Це ж не українці», - прокоментували у Мережі.

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