Роздвоєння особистості Гончарука – прислужував Порошенку та Гройсману (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 24 грудня 2019, 09:38

Євген Куксін звернув увагу на те, що Олексій Гончарук звинуватив попередню владу у тому, що наразі бюджет країни пустий. Як виявилось, він сам прислужував попередникам.

Новину передає «Преса України».

Український журналіст Євгеній Куксін нагадав про минуле нині прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. На своїй сторінці у соцмережі журналіст нагадав, що з 2016 році Гончарук членом ради реформ Петра Порошенка.

«І, як виявилося, один із реформаторів при уряді Гройсмана», - наголосив він.

Куксін також наводить інтерв’ю 2016 року, де Гончарук розповідав, що не всі чиновники корумповані. Як відомою, наразі прем’єр-міністр доказує протилежне.

«Це факт, що сьогоднішній дефіцит бюджету не обійшовся без провальної політики останніх років. Однак тоді Гончарук не бачив навколо себе неефективних управлінців. Навпаки, хизувався, як змінювалась країна», - розповів журналіст.

«Сьогодні він (Гончарук – ред.) каже про поганих управлінців навколо. Ну так якщо вони погані, то постає лише одне питання – а що він реформував в уряді Гройсмана?» - підсумував Куксін.