Роздвоєння особистості Гончарука – прислужував Порошенку та Гройсману (ВІДЕО)

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Євген Куксін звернув увагу на те, що Олексій Гончарук звинуватив попередню владу у тому, що наразі бюджет країни пустий. Як виявилось, він сам прислужував попередникам.
Новину передає «Преса України».
Український журналіст Євгеній Куксін нагадав про минуле нині прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. На своїй сторінці у соцмережі журналіст нагадав, що з 2016 році Гончарук членом ради реформ Петра Порошенка.
«І, як виявилося, один із реформаторів при уряді Гройсмана», - наголосив він.
Куксін також наводить інтерв’ю 2016 року, де Гончарук розповідав, що не всі чиновники корумповані. Як відомою, наразі прем’єр-міністр доказує протилежне.
«Це факт, що сьогоднішній дефіцит бюджету не обійшовся без провальної політики останніх років. Однак тоді Гончарук не бачив навколо себе неефективних управлінців. Навпаки, хизувався, як змінювалась країна», - розповів журналіст.
«Сьогодні він (Гончарук – ред.) каже про поганих управлінців навколо. Ну так якщо вони погані, то постає лише одне питання – а що він реформував в уряді Гройсмана?» - підсумував Куксін.
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