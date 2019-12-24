Жива Рапунцель – Українка вразила волоссям

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Одеситка Олена Кравченко з’явилась на сторінках британського видання. Все завдяки волоссю.
Новину передає «Преса України».
Британське видання The Daily Mail присвятило українці Олені Кравченко статтю. Мова йде про жительку Одеси, 34-річну красуню, у якої надзвичайно довге волосся. Рапунцель, як її називають знайомі, стверджує, що завдяки її 182-сантиметровому волоссю вона отримує десятки пропозицій вийти заміж.
«Часто шанувальники просто дуже просять сфотографуватись разом», - розповіла одеситка.
За її словами, відрощувати волосся вона почала з 5-річного віку.
«Розчісую волосся двічі на день і, так, я іноді наступаю на своє волосся. Догляд за волоссям у мене простий. Голову я мию один раз на тиждень. Процедура займає близько години… Мама з дитинства розповідала, як довго коса прикрашає жінку, її слова живуть у моєму серці та душі протягом усього життя», - розповіла жінка.
До слова, у Олена є семирічні дівчата-близнючки.
13:47: Податкова реформа – У 2020 році певній категорії українців полегшать життя
13:15: Війна з паперовими документами – Міністр порадував українців нововведенням
12:39: Повільно вбивають – Популярні смартфони виявились найнебезпечнішими
12:06: Перетисли – У російської телеведучої розірвався грудний імплант
11:29: Прорива не буде – В Україні відверто висловились про трансплантологію
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