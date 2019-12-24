Коментарі лишні – Оприлюднено фото дружини Ющенка в нацистській партії

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Микола Азаров оприлюднив у соцмережі фото дружини Віктора Ющенка. Так, він нагадав про її темне минуле.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 грудня, колишній прем’єр-міністр часів президента-втікача Віктора Януковича Микола Азаров показав фото дружини третього президента України Катерини Ющенко.
«Пропоную Вам подивитися на фотографію дружини III президента України Катерини Ющенко, яка в юності була членом американської партії «Національний альянс» - політичної сили, яка дотримувалася нацистської ідеології», - написав Азаров.
При цьому він наголосив, що коментарі тут зайві. В результаті інтернет-спільнота все ж почала коментувати, зазначивши, що з самого початку все пішло не так.
«Кравчук- отримав багату економічно Україну і не займався нею надалі, віддавши під приватизацію; Кучма - займається своїм власним збагаченням і продовжив приватизацію; Ющенко - брат збирав данину, Катерина народжувала від іншого і захоплювала землі під американські компанії і збирала з народу під дитячий онкологічний центр, якому так і не судилося бути; Янукович - пішов по шляху Кучми - все мені і моїм наближеним .Але, а Порошенко, як справжній прихильник єврейської ідеології підхопив падаючий прапор і пішов ще далі, шляхом знищення свідків його кривавого режиму і розграбування України, шляхом особистої наживи!» - відзначили у коментарях.
«Недарма ця Катря знімала ордена з Артека, як ніби вона їх давала цьому табору ... А бджоляр у Воронцовському палаці-президент ... Вулики стояли в залах палацу ...», - додали у Мережі.
«Це все зрозуміло і ясно, важливо знати коли це все закінчиться ... Або хоча б коли хоч щось, крім розмов зрушиться з місця ...» - додала інтернет-спільнота.
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