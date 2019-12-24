Червоні лінії перетнули – Порошенко покритукував газові домовленості

Аня Мартинюк 23 грудня 2019, 11:14

Одіозний Петро Порошенко вирішив всунути свою ложку дьогтю з приводу нещодавніх домовленостей про транзит російського газу через Україну.

Новину передає «Преса України».

Колишній президент України Петро Порошенко продовжує нагнітати обстановку в країні. Так, він вирішив висловити думку про домовленості України та Росії щодо транзиту газу.

В інтерв'ю телеканалу "Україна" політик зазначив наступне.

«Це газова голка. І, на жаль, ми можемо сказати, що це є результатом таємних переговорів, які відбулися в Парижі. Ми перетнули в цьому сенсі ті "червоні лінії", про які дуже голосно попереджали люди напередодні Парижа», - заявив опозиціонер.

За словами Порошенка, при ньому Україна мала козирі.

«Тепла зима; переповнені сховища газу. Буквально в день підписання угоди вступали в дію санкції Сполучених Штатів Америки проти будівництва "Північного потоку-2", зупиняючи будівництво. І це вже було рішення компаній-підрядників, будівництво буде зупинено», - додав він.