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Жителі Великої Британії давно прославились своєю любов’ю до вечірок з нагоди великих свят. Так, поліція змушена утихомирювати любителей гучних зібрань.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 грудня, британські ЗМІ оприлюднили серію знімків, на яких видно, що люди в країні уже почали готуватися до новорічних свят. Святкові гулянки посеред вулиці уже отримали назву «Шалена п’ятниця».
Так, на вулицях міст можна побачити багато молодих людей у стані алкогольного сп’яніння, які веселяться і привертають до себе увагу правоохоронців.
«Люди одягаються екстравагантно, багато п’ють, нерідко влаштовують бійки. Все це на вулицях і в закладах», - відзначили правоохоронці.
09:39: Не до Брексіту – Британці вкотре запалили перед Новим роком
09:06: Скільки тобі ще грошей треба – У Мережі наїхали на Ляшка
08:21: Дітям дев’ять років – Кіберполіція натрапила на мережу дитячих порностудій
07:00: Партії-соратники ЄС та Голос не захотіли розслідувати зловживання Яресько
06:32: Соцзахист посилено - Рада допомогла учасникам АТО та ООС
13:08: Зимове загострення мітинговості – Політолог роз’яснив діагноз українців
12:38: «Батько» дозволив – Аваков підтвердив, що усі гральні заклади закриють
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