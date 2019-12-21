Не до Брексіту – Британці вкотре запалили перед Новим роком

Аня Мартинюк 21 грудня 2019, 09:39

Жителі Великої Британії давно прославились своєю любов’ю до вечірок з нагоди великих свят. Так, поліція змушена утихомирювати любителей гучних зібрань.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 грудня, британські ЗМІ оприлюднили серію знімків, на яких видно, що люди в країні уже почали готуватися до новорічних свят. Святкові гулянки посеред вулиці уже отримали назву «Шалена п’ятниця».

Так, на вулицях міст можна побачити багато молодих людей у стані алкогольного сп’яніння, які веселяться і привертають до себе увагу правоохоронців.

«Люди одягаються екстравагантно, багато п’ють, нерідко влаштовують бійки. Все це на вулицях і в закладах», - відзначили правоохоронці.