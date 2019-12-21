Скільки тобі ще грошей треба – У Мережі наїхали на Ляшка

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Інтернет-спільнота гостро розкритикувала Олега Ляшка, який вирішив заступитися за підозрювану у вбивстві Павла Шеремета.
Новину передає «Преса України».
Колишній депутат ВРУ Олег Ляшко встав на захист підозрюваної у виконанні замовного вбивства журналіста Павла Шеремета. Мова йде про волонтера і дитячого хірурга Юлію Кузьменко, проти якої зібрано чимало матеріалів щодо причетності до страшного злочину.
На своїй сторінці у соцмережі Ляшко зазначив, що відмова прокурорів брати участь у засіданні апеляційного суду у Кузьменко – це «повний бєспрєдєл».
«Яке прокурори мають право не виконувати свої прямі обов’язки без поважних причин? Очевидно, була пряма вказівка Генерального прокурора Рябошапки», - додав він.
Однак інтернет-спільнота досить гостро відреагувала на черговий пост політика. Зокрема, небайдужі українці зазначили наступне.
«СМЕРТЬ ВБИВЦІ!» - такий заклик пролунав у коментарях в бік підозрюваної.
«Скільки ж тобі потрібно часу і грошей, що б ти заткнувся! Народ України оцінив твій вклад в політику і словоблуддя, жодне твоє чмо в ВР не пройшло. Постав свої вила (засунь) в належне місце і відпочивай поки їх не поставлять (засунуть) люди», - написав користувач Олег Лисков.
«Олег Лисков, як говориться, «вовка ноги годують», а Ляшка - язик і іноді – д**а. Популіст і ворог українського народу! Бігав би він так краще за прокурорами, коли жирну свиню Мосійчука на хабарах спіймали», - додали у коментарях.
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