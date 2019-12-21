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Дітям дев’ять років – Кіберполіція натрапила на мережу дитячих порностудій

Аня Мартинюк 21 грудня 2019, 08:21
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Дітям дев’ять років – Кіберполіція натрапила на мережу дитячих порностудій

В Україні накрили мережу студій, де виготовляли та продавали матеріали для дорослих, заборонені для розповсюдження. На жаль, «акторами» були діти.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 21 грудня, стало відомо, що Департамент кіберполіції України накрив мережу студій, де займались виробництвом фото та відео порнографічного характеру. Встановлено, що до зйомок долучали дітей віком від 9 до 13 років.

Як зазначається, натрапити на мережу вдалось завдяки інформації від колег кіберполіції в Австралії. Наразі правоохоронці мають повну інформацію про усіх учасників групи, що займалась протизаконною діяльністю. А саме зйомкою та розповсюдженням забороненого контенту. 

Студії знаходились в Дніпропетровській області. Відомо, що один із зловмисників, 43-річний житель Дніпропетровської області, схиляв жінок, щоб ті приводили дітей для зйомок. Їм пропонували гроші за таку практику. В результаті батьки дітей погоджувались на заробіток. 

«Оператором був організатор групи, який особисто виконував ролі в таких зйомках. Він також брав замовлення на створення порнографічного відео за участю дітей різної статі з відповідною тематикою, інтер'єром, кількості учасників, і інших особистих бажань замовника», - йдеться у повідомленні.

Подію кваліфіковано за ч.5 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Зловмисникам загрожує 10 років в’язниці. 

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