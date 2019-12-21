Рекорди гривні - Обігнала всі світові валюти

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Курс гривні до долара значно зміцнився. Це помітили й аналітики Bloomberg.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 грудня, стало відомо, що з початку 2019 року гривня показала рекордне зміцнення до провідної іноземної валюти – долара США. Так, курс нацвалюти виріс на цілих 19%. В результаті гривня стала світовим лідером за темпами зміцнення.
Відповідну інформацію представив Bloomberg.
Експерти Bloomberg додали, що такий хід подій сприяє стримуванню відтоку робітників за кордон.
«Підвищення курсу гривні в цьому році, а також швидке зростання номінальної заробітної плати українців за останні кілька років - серйозний фактор, що сприяє уповільненню трудової міграції», - прокоментував заступник голови Національного банку Олег Чурій.
09:06: Скільки тобі ще грошей треба – У Мережі наїхали на Ляшка
08:21: Дітям дев’ять років – Кіберполіція натрапила на мережу дитячих порностудій
07:00: Партії-соратники ЄС та Голос не захотіли розслідувати зловживання Яресько
06:32: Соцзахист посилено - Рада допомогла учасникам АТО та ООС
13:08: Зимове загострення мітинговості – Політолог роз’яснив діагноз українців
12:38: «Батько» дозволив – Аваков підтвердив, що усі гральні заклади закриють
12:00: У РФ показали «луб’янівського стрілка» та звернули увагу на цікавий момент
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