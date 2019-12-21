Рекорди гривні - Обігнала всі світові валюти

Аня Мартинюк 21 грудня 2019, 07:38

Курс гривні до долара значно зміцнився. Це помітили й аналітики Bloomberg.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 грудня, стало відомо, що з початку 2019 року гривня показала рекордне зміцнення до провідної іноземної валюти – долара США. Так, курс нацвалюти виріс на цілих 19%. В результаті гривня стала світовим лідером за темпами зміцнення.

Відповідну інформацію представив Bloomberg.

Експерти Bloomberg додали, що такий хід подій сприяє стримуванню відтоку робітників за кордон.

«Підвищення курсу гривні в цьому році, а також швидке зростання номінальної заробітної плати українців за останні кілька років - серйозний фактор, що сприяє уповільненню трудової міграції», - прокоментував заступник голови Національного банку Олег Чурій.