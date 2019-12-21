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Одіозна колишній міністр фінансів України Наталія Яресько досі має прихильників в Україні. Це Петро Порошенко та його команда. Вони не захотіли розслідувати діяльність скандальної ексміністерки.
Новину передає «Преса України».
Представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський зазначив, що 20 грудня парламент більшістю підтримав його постанову. Мова йде про створення ТСК з розслідування діяльності колишнього міністра фінансів Наталії Яресько.
«Реструктуризація якої зобов'яже нас платити 40% з кожного відсотка понад 4% зростання ВВП», - написав він.
Свій голос «за» віддав 291 депутат України. Бужанський також розповів, хто не підтримав його ініціативу.
«Фракції ЄС і Голос не підтримали. Розумію, соціально близькі», - підсумував він.
07:00: Партії-соратники ЄС та Голос не захотіли розслідувати зловживання Яресько
06:32: Соцзахист посилено - Рада допомогла учасникам АТО та ООС
13:08: Зимове загострення мітинговості – Політолог роз’яснив діагноз українців
12:38: «Батько» дозволив – Аваков підтвердив, що усі гральні заклади закриють
12:00: У РФ показали «луб’янівського стрілка» та звернули увагу на цікавий момент
11:24: Сісти на грошовий потік – Українці скептично сприйняли новий закон про бурштинодобування
10:05: Однорукі бандити більше не прикриватимуться табличкою «державна лотерея»
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