Партії-соратники ЄС та Голос не захотіли розслідувати зловживання Яресько

Аня Мартинюк 21 грудня 2019, 07:00

Одіозна колишній міністр фінансів України Наталія Яресько досі має прихильників в Україні. Це Петро Порошенко та його команда. Вони не захотіли розслідувати діяльність скандальної ексміністерки.

Новину передає «Преса України».

Представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський зазначив, що 20 грудня парламент більшістю підтримав його постанову. Мова йде про створення ТСК з розслідування діяльності колишнього міністра фінансів Наталії Яресько.

«Реструктуризація якої зобов'яже нас платити 40% з кожного відсотка понад 4% зростання ВВП», - написав він.

Свій голос «за» віддав 291 депутат України. Бужанський також розповів, хто не підтримав його ініціативу.

«Фракції ЄС і Голос не підтримали. Розумію, соціально близькі», - підсумував він.