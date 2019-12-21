Соцзахист посилено - Рада допомогла учасникам АТО та ООС

Аня Мартинюк 21 грудня 2019, 06:32

Депутати України підтримали захисників батьківщини, які потребують медичної допомоги.

Новину передає «Преса України».

ВРУ дала добро на посилення соцзахисту військовим. Мова йде про тих захисників, які отримали інвалідність під час бойових дій. За відповідний законопроект №1198 проголосували 323 депутата.

Це означає, що учасники АТО та ООС безкоштовно отримуватимуть меддопомогу в медустановах Міноборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки України, Держспецзв'язку, МВС.

Крім того, учасники бойових дій, які отримали поранення на території іншої держави також зможуть отримувати відповідну допомогу. Це ж саме стосується бійців, які стали інвалідами.

Волонтери, поранені в районі проведення АТО та ООС також включені до списку.