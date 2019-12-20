Зимове загострення мітинговості – Політолог роз’яснив діагноз українців

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Політолог Олександр Кочетков пояснив, чому мітинги в Україні відбуваються в холодну пору.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 грудня, відомий український політолог Олександр Кочетков зазначив, що в Україні спостерігається традиційне зимове загострення мітинговості. Так, він нагадав, що протестують проти капітуляції, ринку землі, наїзду на малий бізнес, утиску «автобляхерів», зниження соціальних стандартів ветеранів.
«Знову ж, почався страйк шахтарів, до яких мають намір приєднатися вчителі. І навіть футбольні вболівальники - і ті протестують під Нацбанком!» - наголосив він.
Кочетков пояснив, чому мітинги та протести в Україні зазвичай відбуваються взимку.
«З раціональної точки зору виходить, що влада зазвичай набирає на себе безліч зобов'язань перед зовнішніми партнерами, яких підводити не рекомендується, і намагається все вирішити до Нового року. Відповідно, перегинає палицю і отримує відповідь. А складною ситуацією, зрозуміло, користуються «колишні», щоб розгойдати ситуацію ще більше», - пояснив він.
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