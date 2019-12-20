«Батько» дозволив – Аваков підтвердив, що усі гральні заклади закриють

Аня Мартинюк 20 грудня 2019, 12:38

Арсен Аваков заявив, що сьогодні ж усі «однорукі бандити» з табличками «державна лотерея» закриють.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 грудня, стало відомо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав коментар з приводу закону про функціонування казино під виглядом держлотерей. За його словами, сьогодні до 16:00 усі такі заклади припинять роботу.

Відповідна заява прозвучала під час селекторної наради.

«Постанова Кабінету міністрів вже опублікована і набула чинності. Вона полягає в наступному – скасувати наказ Державного кабінету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції та фіскальній службі забезпечити вжиття відповідних заходів», - заявив міністр.

Як повідомлялось раніше, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтверджував, що у Арсена Авакова є гральний бізнес. Арахамія також зазначав, що його легалізують.