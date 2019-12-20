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З’явилась свіжа інформація про «луб’янівського стрілка». Також свою думку з приводу події висловили у Рунеті.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 грудня, російські ЗМІ повідомили, що чоловіком, який почав стрілянину у будівлі ФСБ на Луб'янці в Москві, є уродженець Московської області. Мова йде про 39-річного Євгена Манюрова.
Наразі відомо, що Манюров навчався в Російській академії правосуддя, а також був слухачем курсу «Соціологічний аналіз рекламної комунікації» у Вищій школі економіки.
Нагадаємо, вчора, 19 грудня, троє чоловіків відкрили вогонь у будівлі ФСБ. Двох нападників ліквідували вогнем. Також загинув працівник ФСБ. Тим часом у Рунеті прокоментували подію.
«А як так вийшло, що нападник тримався дві години, в центрі міста, в оточенні ФСБ, ФСО, ДІБДД, МВС і інших силовиків? - Так він же читер: з карабіном прийшов. Ось прийшов би він з плакатом, або зі стаканчиком - тут би його швидко скрутили», - відзначили у Мережі, натякаючи на те, що російські правоохоронці агресивно реагують на будь-які мирні протести.
13:08: Зимове загострення мітинговості – Політолог роз’яснив діагноз українців
12:38: «Батько» дозволив – Аваков підтвердив, що усі гральні заклади закриють
12:00: У РФ показали «луб’янівського стрілка» та звернули увагу на цікавий момент
11:24: Сісти на грошовий потік – Українці скептично сприйняли новий закон про бурштинодобування
10:05: Однорукі бандити більше не прикриватимуться табличкою «державна лотерея»
08:58: Щоб далеко не бігати – «Слуги народу» голосуватимуть за алкоголь у буфеті ВРУ
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