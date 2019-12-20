У РФ показали «луб’янівського стрілка» та звернули увагу на цікавий момент

Аня Мартинюк 20 грудня 2019, 12:00

З’явилась свіжа інформація про «луб’янівського стрілка». Також свою думку з приводу події висловили у Рунеті.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 грудня, російські ЗМІ повідомили, що чоловіком, який почав стрілянину у будівлі ФСБ на Луб'янці в Москві, є уродженець Московської області. Мова йде про 39-річного Євгена Манюрова.

Наразі відомо, що Манюров навчався в Російській академії правосуддя, а також був слухачем курсу «Соціологічний аналіз рекламної комунікації» у Вищій школі економіки.

Нагадаємо, вчора, 19 грудня, троє чоловіків відкрили вогонь у будівлі ФСБ. Двох нападників ліквідували вогнем. Також загинув працівник ФСБ. Тим часом у Рунеті прокоментували подію.

«А як так вийшло, що нападник тримався дві години, в центрі міста, в оточенні ФСБ, ФСО, ДІБДД, МВС і інших силовиків? - Так він же читер: з карабіном прийшов. Ось прийшов би він з плакатом, або зі стаканчиком - тут би його швидко скрутили», - відзначили у Мережі, натякаючи на те, що російські правоохоронці агресивно реагують на будь-які мирні протести.