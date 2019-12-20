Сісти ср*кою на грошовий потік – Українці скептично сприйняли новий закон про бурштинодобування

Аня Мартинюк 20 грудня 2019, 11:24

Український прем’єр запевнив, що нова влада зможе приборкати бурштинокопачів-нелегалів. Інтернет-спільнота у це не повірила.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 грудня, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у соцмережі, що український держбюджет отримає додаткові надходження. А саме завдяки закону, який легалізує видобуток бурштину.

«Бюджет-2020 отримає суттєві додаткові надходження! Бурштин видобуватимуть в Україні законно. Парламент у другому читанні та в цілому підтримав урядовий законопроект №2240 з легалізації видобутку бурштину», - написав він.

Так, у документі зазначено, що будуть введені єдині дозволи на геологічне вивчення ділянок з бурштином. А саме на ділянки до десяти гектарів. Діятимуть дозволи впродовж п’яти років.

«А за незаконний видобуток бурштину передбачається сувора кримінальна відповідальність», - додав Гончарук, не уточнивши, як саме каратимуть шукачів сонячного каміння.

Інтернет-спільнота тим часом залишила відверті коментарі з цього приводу.

«Назвемо речі своїми іменами. Його як видобували незаконно, так і будуть видобувати. Люди там це робили роками. І ви серйозно думаєте, що змусите їх змінити правила, технологію та займатись юридичними тонкощами? Ага, щаз! Скоріше це виглядає як спроба держави сісти сракою на грошовий потік», - відзначили у коментарях.

«Буде так: 75% продовжать дике старательство і відстібання даху, 5% легалізується для картинки і звітності, 20% "легалізується в сіру" для тих, хто сяде на потоки і теж буде картинка. А дах нікуди не дінеться. Він асимілюється з новою владою, а то й уже. Просто це дуже довга історія. Ще років на 5-10. А пан прем'єр-міністр заливає нам баки про те, що все чудово в країні радянській і комунізм настав вчора, тільки ми його не помітили», - відзначили у коментарях.

«Дах - це МВС, МВС це Аваков, а він там вже приріс», - нагадали користувачі.

«Десь у лісах Рівненщини від сміху помер дятел», - пожартували у Мережі.