Дрібниця, а неприємно – Українцям підкинули монет

Аня Мартинюк 20 грудня 2019, 10:42

Українців продовжують стимулювати переходити на безготівкові платежі. Так, в обігу з’явилась металева п’ятірка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 грудня, НБУ ввів в обіг монети номіналом 5 гривень. Вони доповнять купюру аналогічного номіналу. Як відомо, на невеликій монеті викарбуваний Богдан Хмельницький.

Раінше українці не зраділи новині про те, що їм доведеться носити з собою ще й монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, оскільки вони мають однаковий дизайн. Тим не менше, у банку наголосили, що п’ятірки на 2 мм більші в діаметрі від 2 гривень.

Важить новинка 5,2 грама.

«Банкноти не потрібно спеціально обмінювати на монети, ними можна продовжувати розрахунок – за будь-яких обставин вони залишаться дійсним платіжними способом. Монети замінять зношені та пошкоджені банкноти відповідних номіналів природним чином», - наголосили в Нацбанку.