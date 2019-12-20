Дрібниця, а неприємно – Українцям підкинули монет

Сісти ср*кою на грошовий потік – Українці скептично сприйняли новий закон про бурштинодобування 11:24
Однорукі бандити більше не прикриватимуться табличкою «державна лотерея» 10:05
Щоб далеко не бігати – «Слуги народу» голосуватимуть за алкоголь у буфеті ВРУ 08:58
Негідність – Депутат «Слуги народу» став головним плагіатором року (ВІДЕО) 08:25
Окупанти перетнули усі моральні кордони – Українця не пустили у Крим на похорон батька 07:42
Перевірка на плагіат – Студентів України можуть сильно покарати 07:04
Без кастрації та з реєстром – В Україні вирішили створити базу з педофілами 06:32
Як тобі таке, Маск – Азарова здивувала винахідливість українських селян 13:40
Попри протести на Банкові, рейтинг Зеленського продовжив ріст 13:16
Начитався - Другокласник з Луцька потрапив до Книги рекордів України 12:34
У «ЛНР» знайшли шпигуна НАТО - Дали 10,5 років в’язниці 12:17
Хотіли тримати всіх за яйця – Депутат роз’яснив законопроект про недоторканність 11:38
Бореться з алкоголізмом – Вперше в історії американцю вживили у мозок електроди 10:57
Аваков прем’єр-міністр: Нардеп «Слуги народу» передбачає перестановки 10:18
Нічна драма: Трамп став третім президентом в історії США, якому оголосили імпічмент 09:05
Українців продовжують стимулювати переходити на безготівкові платежі. Так, в обігу з’явилась металева п’ятірка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 грудня, НБУ ввів в обіг монети номіналом 5 гривень. Вони доповнять купюру аналогічного номіналу. Як відомо, на невеликій монеті викарбуваний Богдан Хмельницький.
Раінше українці не зраділи новині про те, що їм доведеться носити з собою ще й монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, оскільки вони мають однаковий дизайн. Тим не менше, у банку наголосили, що п’ятірки на 2 мм більші в діаметрі від 2 гривень.
Важить новинка 5,2 грама.
«Банкноти не потрібно спеціально обмінювати на монети, ними можна продовжувати розрахунок – за будь-яких обставин вони залишаться дійсним платіжними способом. Монети замінять зношені та пошкоджені банкноти відповідних номіналів природним чином», - наголосили в Нацбанку.
11:24: Сісти ср*кою на грошовий потік – Українці скептично сприйняли новий закон про бурштинодобування
10:05: Однорукі бандити більше не прикриватимуться табличкою «державна лотерея»
08:58: Щоб далеко не бігати – «Слуги народу» голосуватимуть за алкоголь у буфеті ВРУ
08:25: Негідність – Депутат «Слуги народу» став головним плагіатором року (ВІДЕО)
07:42: Окупанти перетнули усі моральні кордони – Українця не пустили у Крим на похорон батька
07:04: Перевірка на плагіат – Студентів України можуть сильно покарати
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.