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Однорукі бандити більше не прикриватимуться табличкою «державна лотерея»

Аня Мартинюк 20 грудня 2019, 10:05
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Однорукі бандити більше не прикриватимуться табличкою «державна лотерея»

Стало відомо, що депутати України взялись за гральний бізнес. Тепер крутити барабан та «випробувати фортуну» у закладі з табличкою «державна лотерея» не вийде.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 грудня, стало відомо, що на позачерговому засіданні уряду було прийнято рішення припинити розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. 

«Міністри проголосували за скасування  відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах. Тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей», - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, Нацполіція отримала доручення перевіряти операторів держлотерей на дотримання закону.

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