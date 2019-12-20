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Не роздяглась і перемогла – Визначено Міс Америка

Аня Мартинюк 20 грудня 2019, 09:30
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Не роздяглась і перемогла – Визначено Міс Америка

Стало відоме ім’я нової «Міс Америка». Суддів підкупив її незвичний номер.

Новину передає «Преса України».

У США пройшов фінал конкурсу краси «Міс Америка». Цьогоріч головною красунею стала Каміллі Шрієр з Вірджинії. 24-річна модель була визнана найкращою з 50 претенденток на титул.

Варто зазначити, що під час так званого змагання у бікіні, яке нині під забороною і замість нього учасниці демонструють таланти, вона показала дивовижне шоу - каталітичне розкладання пероксиду водню. 

Як відомо, красуня серйозно займається наукою і навіть націлена отримати ступінь доктора фармацевтичних наук. 

«Спасибі, що ви перестали фокусуватися на наших тілах і дали шанс отримати визнання за наш розум, нашу особистість, наші устремління», - зазначила вона.

До слова, переможниця отримала корону та стипендію 300 тисяч доларів.

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