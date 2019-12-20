Щоб далеко не бігати – «Слуги народу» голосуватимуть за алкоголь у буфеті ВРУ

Аня Мартинюк 20 грудня 2019, 08:58

Давид Арахамія виступив за те, щоб у буфеті ВРУ торгували спиртним.

Новину передає «Преса України».

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вирішив, що у буфеті ВРУ має продаватися алкоголь. Про це повідомив його однопартієць Олександр Качур, який у телеграм-каналі представив скріншот з листування з Арахамією.

«Колеги, завтра нудні голоси. Будем голосувати за відмінювання рішення ВРУ про заперечення торгових спиртних напоїв у буфеті», - йдеться у повідомленні.

В свою чергу нардеп Качур іронічно зазначив, що перед Новим роком «нардепам пропонують закрити звичайно важливі для життя питання України».

Нагадаємо, вчора, 19 грудня, під ВРУ відбулись протести у зв’язку з наміром депутатів дозволити іноземцям купувати українську землю.