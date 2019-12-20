Негідність – Депутат «Слуги народу» став головним плагіатором року (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 20 грудня 2019, 08:25

Глава комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій тепер має антипремію.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що депутат «Слуги народу» Сергій Бабак заслужив антипремію «Академічна негідність -2019». А саме в категорії «Плагіатор 2019».

«За текстові запозичення в публікаціях і докторської дисертації», - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Сергій Бабак - Глава комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій. Наукове співтовариство нагородило «переможців» 18 грудня. Трансляцію церемонії вело телебачення I-UA.TV.

Як відомо, антипремія з’явилась у 2016 році. Нею нагороджують людей, проти яких зібрані докази у плагіаті, а саме відкриті документи, викриття у ЗМІ, свідоцтва авторитетних вчених.