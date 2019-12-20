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Глава комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій тепер має антипремію.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що депутат «Слуги народу» Сергій Бабак заслужив антипремію «Академічна негідність -2019». А саме в категорії «Плагіатор 2019».
«За текстові запозичення в публікаціях і докторської дисертації», - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що Сергій Бабак - Глава комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій. Наукове співтовариство нагородило «переможців» 18 грудня. Трансляцію церемонії вело телебачення I-UA.TV.
Як відомо, антипремія з’явилась у 2016 році. Нею нагороджують людей, проти яких зібрані докази у плагіаті, а саме відкриті документи, викриття у ЗМІ, свідоцтва авторитетних вчених.
08:25: Негідність – Депутат «Слуги народу» став головним плагіатором року (ВІДЕО)
07:42: Окупанти перетнули усі моральні кордони – Українця не пустили у Крим на похорон батька
07:04: Перевірка на плагіат – Студентів України можуть сильно покарати
06:32: Без кастрації та з реєстром – В Україні вирішили створити базу з педофілами
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